Сегодня на Донбассе получили ранения четверо украинских военных

За текущие сутки оккупанты 8 раз обстреляли позиции украинских войск, в частности, 7 раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В ходе боевых действий на Донбассе сегодня четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

«В период с 00.00 до 18.00 текущих суток противник 8 раз обстрелял позиции наших войск, из них 7 раз с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 мм и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин», - сообщили в пресс-центре.

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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 4 раза обстреляли опорные пункты украинских войск. Из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции бойцов Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили также 4 обстрела позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка; дважды - из минометов 120 и 82 калибра - около поселка городского типа Новотошковское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.

«Обороняющиеся подразделения ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются», - отмечают в пресс-центре ООС.