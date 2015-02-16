Широкино разделено на две части буферной зоной – комбат «Азова»
Запад села Широкино контролирует батальон "Азов", восток - боевики, а в центре - буферная зона.
Об этом рассказал комбат "Азова" Андрей Билецкий, сообщает Еспресо.TV.
"Вчера вывозили последних людей, еще раз прошли через деревню, нашли 10 человек тех, кто не хотел идти. Мирных жителей на данный момент в селе нет", - сообщил он, при этом уточнив, что данных о погибших гражданских у него нет, село же разрушено на 60-70% артиллерийским огнем боевиков.
Однако Билецкий рассказал, что в Широкино много тел боевиков и санитарная ситуация на грани катастрофы.
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"Ситуация перемирия, когда ночью оттащили с приказом бронетехнику и перестала работать артиллерия, и так как бой был ночной и выстроить полноценную линию обороны не было возможности, враг завел небольшую группу людей, и сейчас на восточной части села фактически находится противник. Западную часть села, доминирующие высоты, занимают наши силы. Центр села является своеобразной буферной зоной ", - рассказал он об обстановке в Широкино.
Белецкий уточнил, что в первый же день перемирия боевики завели в деревню два танка, БМП, и с ними утром атаковали наши позиции.