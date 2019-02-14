Террористы на Донбассе воюют под флагом СССР (фото)

По словам военных, недавно именно в этом районе была уничтожена БМП противника.

Террористы на Донбассе вывесили на своей позиции флаг СССР.

Об этом сообщает Благотворительный фонд «Повернись живим».

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Фото сделали бойцы одного из подразделений, которые выполняют боевые задачи в зоне операции Объединенных сил. По словам военных, недавно именно в этом районе была уничтожена БМП противника.

«Поэтому и вражеский флаг здесь ненадолго», – шутят в один голос бойцы.

Напомним, за две недели – с конца января до 9 февраля – украинские военнослужащие на Донбассе уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также противник понес значительные потери живой силы.