Террористы на Донбассе воюют под флагом СССР (фото)
17:01, 14 февраля 2019Война
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По словам военных, недавно именно в этом районе была уничтожена БМП противника.
Террористы на Донбассе воюют под флагом СССР / фото savelife.in.ua
Террористы на Донбассе вывесили на своей позиции флаг СССР.
Об этом сообщает Благотворительный фонд «Повернись живим».
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Фото сделали бойцы одного из подразделений, которые выполняют боевые задачи в зоне операции Объединенных сил. По словам военных, недавно именно в этом районе была уничтожена БМП противника.
«Поэтому и вражеский флаг здесь ненадолго», – шутят в один голос бойцы.
Напомним, за две недели – с конца января до 9 февраля – украинские военнослужащие на Донбассе уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также противник понес значительные потери живой силы.
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