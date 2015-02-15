По состоянию на 04:00 в Генштабе сообщают о несистемных нарушениях перемирия, потерь нет

Об этом сообщает и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"За это время неконтролируемыми вооруженными формированиями беспокоящий огонь велся не системно и локально: трижды обстреляно Чернухино и трижды Золотое. Потерь среди украинских военных нет. За время с трех до четырех часов ночи обстрелов наших позиций не зафиксировано", - сказано в сообщении.

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Ранее глава СБУ Валентин Наливайченко сообщал, что в течение первых 90 минут режима прекращения огня его нарушен один раз.

Напомним, согласно Минским договоренностям с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня. Соответствующий приказ дал президент Украины Петр Порошенко.