Боевики "ЛНР" заявили о подготовке к прекращению огня

Об этом сегодня заявил "председатель Совета министров" "ЛНР" Геннадий Цыпкалов, сообщают сепаратистские ресурсы.

"Луганская Народная Республика готова выполнять договоренности, подписанные в Минске 12 февраля. Прекратить боевые действия по всей линии фронта с нуля часов по киевскому времени и с часа по луганскому времени. Соответствующий документ – Указ был подписан сегодня, и приказы были отданы военным подразделениям Луганской Народной Республики о прекращении огня и отводе техники", - заявил боевик.

Читайте такжеЗахарченко заявляет о непризнании Минских соглашений, боевики ведут непрерывный огонь по Дебальцево - СНБОРанее один из главарей боевиков "ЛНР" Александр Карякин заявил о непризнании определенной минскими соглашениями линии разграничения.

О якобы приказе прекратить огонь заявляли и боевики ДНР, однако одновременно они сказали, что продолжат обстрелы Дебальцево и также заявили о непризнании линии разграничения, договоренной в Минске.