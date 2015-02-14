Российские СМИ: Захарченко приказал боевикам "ДНР" прекратить огонь с 00:00

Об этом пишет российский ресурс РИА Новости.

"Сегодня, 14 февраля, глава ДНР Александр Захарченко подписал Указ №50. В соответствии с документом, во исполнение Минских соглашений, с 01.00 15 февраля (по времени Республики (сепаратисты установили в Донецке московское время - ред.)) вводится режим прекращения огня", — говорится в сообщении боевиков.

Читайте такжеПорошенко введет военное положение по всей Украине, если не будет мираБоевики однако, заявили, что будут пресекать "любые провокационные действия, которые могут быть расценены как атака или ведение прицельного огня по войскам, жилым домам или инфраструктуре".

Согласно Минским договоренностям, с 00:00 15 февраля обе стороны должны прекратить огонь.