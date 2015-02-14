Террористы "прокололись", выдав в эфире сепаратистского канала украденные в Крыму "Грады" за технику ВСУ

На днях в эфире пророссийского террористического телеканала боевики самостоятельно обнародовали доказательства присутствия российского вооружения на территории Украинского Донбасса, сообщает Минобороны.

В видеосюжете речь шла о якобы оставленных украинскими военными в боях в зоне проведения АТО боевые машины БМ-21 и 122-мм реактивные снаряды (РС) к ним. В подтверждение этого приводились кадры, на которых изображены данные боевые машины и ящики с боеприпасами к ним.

Так, террорист с позывным “Сентябрь” распечатывает один из ящиков с боеприпасами и зачитывает записи в упаковочном письме, согласно которому данные боеприпасы упаковывали военнослужащие ВС Украины майор Колосовский В.В., капитан Чурилов В.С. и капитан-лейтенант Гисс С.А.

Читайте такжеОшибка в минском договоре доказывает участие России в украинском конфликте - финские политологиДанные военнослужащие проходили военную службу в воинской части А2327 (51 объединенный склад вооружения и имущества АР Крым) и по информации, предоставленной Главным управлением ВСП в ВС Украины, не вышли из временно оккупированной территории. Данные боеприпасы принадлежали указанной воинской части и хранились на технической территории №2 (с. Межгорье Белогорского р-на, АР Крым), где указаны офицеры участвовали в инвентаризации имущества во время переформирования воинской части в течение ноября-декабря 2013 года. Именно поэтому их фамилии указаны в упаковочном письме.

При этом, последнее перемещение 122-мм РС в пределах АР Крым было осуществлено еще 18.11.2013. В период с декабря 2013 года вплоть до времени захвата воинской части А2327 (51 осоим, АР Крым) подразделениями ВС РФ в марте 2014 года, перемещения 122-мм РС с технической территории № 2 (с. Межгорье Белогорского р-на, АР Крым) не происходило вообще, тем более за пределы АР Крым.

Таким образом, данные боеприпасы могли оказаться в зоне проведения АТО только вследствие их передачи с временно оккупированной территории АР Крым военными подразделениями РФ.