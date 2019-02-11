Появились свежие фото с места ликвидации главаря "ДНР" Захарченко

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка

Житель Москвы Руслан Реутовский показал, как сейчас в оккупированном Донецке выглядит кафе "Сепар", в котором был взорван главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Вот я и нашел "Сепар"… Кафе не работает...", - передают слова посетившего оккупированный город россиянина "Донецкие новости".

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Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса.

Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.