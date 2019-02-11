Мощный удар ВСУ на Донбассе: уничтожен блиндаж оккупантов, четверо ликвидированных (видео)

Оккупанты понесли потери в результате удара украинских военных.

В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области был уничтожен блиндаж террористов "ДНР".

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В результате прямого попадания ликвидированы 4 оккупанта, еще трое ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Прямое попадание в блиндаж и по, данным разведки, знаменитая "200 бригада" пополнилась 4 представителями "колорадов", а 3 полетели зализывать свои раны", — комментирует видео военный.

Ранее в сети было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили военный автомобиль оккупантов на Донбассе.