Мощный удар ВСУ на Донбассе: уничтожен блиндаж оккупантов, четверо ликвидированных (видео)
09:41, 11 февраля 2019Война
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Оккупанты понесли потери в результате удара украинских военных.
В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области был уничтожен блиндаж террористов "ДНР".
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В результате прямого попадания ликвидированы 4 оккупанта, еще трое ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"Прямое попадание в блиндаж и по, данным разведки, знаменитая "200 бригада" пополнилась 4 представителями "колорадов", а 3 полетели зализывать свои раны", — комментирует видео военный.
Ранее в сети было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили военный автомобиль оккупантов на Донбассе.
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