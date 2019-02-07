ВСУ уничтожили грузовик с оккупантами на Донбассе (видео)

В результате удара воинов террористы понесли потери.

Опубликовано видео, как украинские военные уничтожили военный автомобиль оккупантов на Донбассе.

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Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Группа воинов ОС в районе н.п.Голубовское обнаружила военный автомобиль КрАЗ который осуществлял подвоз боеприпасов и эвакуировал минометный расчет противника после провокационных обстрелов позиций украинских воинов", - говорится в его сообщении.

Офицер ВСУ заявил, что умелыми действиями воинов ОС данная военная техника и один оккупант был уничтожен.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого. Также он опубликовал видео операции "Расплата".