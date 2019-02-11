На Донбассе боевики активно вели обстрелы из минометов и гранатометов

По данным разведки, 10 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены.

На Донбассе за сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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«В полосе действия оперативно-тактической группировки „Восток“ обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Опытное; из минометов калибра 82 мм — вблизи села Гнутово; из стрелкового оружия — у города Красногоровка», — говорится в сообщении.

«В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — дважды вблизи поселка Южного; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Айдар; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Светлодарск», — уточняет пресс-центр.

По данным разведки, 10 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены.

Ранее 128-й отдельная горно-штурмовая бригада«Закарпатский Легион» сообщила, что в зоне боевых действий на Донбассе после получения контузии исчез украинский военный.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибло два бойца ВСУ.