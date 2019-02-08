Война на Донбассе: сегодня один украинский военный погиб, еще 2 получили ранения

Позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Донбассе в результате коварных обстрелов российско-оккупационных войск сегодня, 8 февраля, погиб военнослужащий Объединенных сил и двое получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что на протяжении текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск восемь раз, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников возле города Авдеевка. Кроме того, зафиксирована работа вражеского снайпера.

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Возле поселка Водяное враг обстрелял позиции бойцов ООС из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Крымское и из гранатометов возле населенного пункта Зайцево.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе хутора Вильный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

«Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются», - отметили в штабе ООС.

Как сообщается, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 7 февраля, в зоне боевых действий на востоке Украины ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадал.