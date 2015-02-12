Штаб АТО опровергает заявление Путина об окружении под Дебальцево
Штаб проведения антитеррористической операции опровергает заявление президента РФ Владимира Путина об окружении украинских военных под Дебальцево Донецкой области.
Об этом корреспонденту УНИАН заявил начальник пресс-центра штаба АТО Александр Мотузяник.
"Факт окружения не подтверждается. В районе Дебальцево продолжаются боевые действия. Боевики обстреливают как силы АТО, так и сам населенный пункт Дебальцево", - отметил Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, сегодня после переговоров в Минске в «нормандском формате» Путин, ссылаясь на боевиков, заявил об окружении под Дебальцево.
«Проблема изначально состояла в том, что представители Донецкой и Луганской народных республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевской власти они не только сдержали атаки армии, силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительное группировки от 6 до 8 тысяч человек. Они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление», - сказал Путин.