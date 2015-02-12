Штаб АТО опровергает заявление Путина об окружении под Дебальцево

Об этом корреспонденту УНИАН заявил начальник пресс-центра штаба АТО Александр Мотузяник.

"Факт окружения не подтверждается. В районе Дебальцево продолжаются боевые действия. Боевики обстреливают как силы АТО, так и сам населенный пункт Дебальцево", - отметил Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, сегодня после переговоров в Минске в «нормандском формате» Путин, ссылаясь на боевиков, заявил об окружении под Дебальцево.

«Проблема изначально состояла в том, что представители Донецкой и Луганской народных республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевской власти они не только сдержали атаки армии, силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительное группировки от 6 до 8 тысяч человек. Они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление», - сказал Путин.