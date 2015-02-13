За сутки на Донбассе погибли 11 украинских военных, 40 получили ранения
13:21, 13 февраля 2015Война
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли 11 украинских военных, 40 - получили ранения.
Несмотря на планируемое перемирие, на Донбассе продолжаются бои / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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“За прошедшие сутки в результате боевых действий мы потеряли 11 украинских военных, еще 40 - получили ранения”, - сказал Лысенко.
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