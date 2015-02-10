В штабе АТО не подтверждают информацию о сбитом бойцами «Азова» самолете
15:14, 10 февраля 2015Война
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В штабе АТО не подтверждают информацию о сбитом бойцами полка «Азов» вражеском самолете, а также пока не имеют информации о возможном авиаударе по Краматорску.
Бойцы батальона "Азов" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.
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"По поводу авиации, сбитых самолетов (уничтожения бойцами полка "Азов" российского штурмовика Су-25 - УНИАН), то эту информацию в штабе АТО не подтвердили. Относительно возможного удара с воздуха (по Краматорску - УНИАН) - такой информации у нас пока нет", - отметил Лысенко.
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