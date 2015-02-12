Военные взяли штурмом Логвиново - поселок, блокирующий трассу Артемовск-Дебальцево

14:35, 12 февраля 2015
Война
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Части ВСУ взяли штурмом поселок Логвиново - тот самый, блокирующий трассу Артемовск-Дебальцево. 

ато / Facebook Семена Семенченко

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук Семен Семенченко.

По его словам, остались незначительные очаги сопротивления, которые сейчас подавляются. Части батальона "Донбасс" проводят зачистку поселка и прилегающего участка трассы.

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"ПТН -ПНХ со своим окружением Дебальцево. Слава Украине!", - подчеркнул в сообщении Семенченко.

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