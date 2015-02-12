Военные взяли штурмом Логвиново - поселок, блокирующий трассу Артемовск-Дебальцево
14:35, 12 февраля 2015Война
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Части ВСУ взяли штурмом поселок Логвиново - тот самый, блокирующий трассу Артемовск-Дебальцево.
Фото: Facebook Семена Семенченко
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук Семен Семенченко.
По его словам, остались незначительные очаги сопротивления, которые сейчас подавляются. Части батальона "Донбасс" проводят зачистку поселка и прилегающего участка трассы.
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"ПТН -ПНХ со своим окружением Дебальцево. Слава Украине!", - подчеркнул в сообщении Семенченко.
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