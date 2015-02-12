Боевики снова обстреляли ТЭС в Счастье
Сегодня ночью террористы снова обстреляли теплоэлектростанцию в Счастье Луганской области, оставив без электричества 7 районов области.
Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, сегодня около 1 часа ночи террористы с территории Веселой Горы обстреляли Счастье из артиллерии и систем «Град». Снаряды взорвались, в том числе, и на территории теплоэлектростанции.
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"Был поврежден блок турбинного отделения, в результате чего полностью без электричества остались Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Новоайдарский, Новопсковский и Старобельский районы и частично города: Рубежное и Северодонецк", - сообщил Москаль.
К 3-м часам утра ремонтники устранили повреждения и восстановили поставки электричества.
Москаль считает, что террористы целенаправленно стреляют по теплоэлектростанции, чтобы оставить без света мирных жителей в районах, расположенных далеко от линии фронта.