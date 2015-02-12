Дебальцевское направление остается самой горячей точкой на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Так Дебальцевское направление продолжает оставаться самой горячей точкой на Востоке Украины. Сам город сегодня террористы обстреляли 14 раз из "Градов" и артиллерии. В населенном пункте разрушена инфраструктура, и жилые дома", - сообщили в пресс-центре.

"Кроме этого, преступники неудачно пытались атаковать наши позиции вблизи Новотроицкого, дважды в районе Чернухино, Каменки и Дебальцево", - отметили в АТО.

"Активизировались боевики и на Мариупольском направлении. В течение дня они дважды обстреляли поселок Чермалык. Все атаки врага наши подразделения успешно отразили и никаких позиций не потеряли", - добавили в пресс-центре.

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Кроме того, в сообщении подчеркнули, что пророссийские СМИ активно распространяют ложную информацию, в частности, о якобы повторном обстреле Краматорска, полетах российской авиации над Украиной и об окружении украинских войск на Дебальцевском направлении.

"Пресс-центр АТО подчеркивает - все эти сообщения не соответствуют действительности и создаются, чтобы посеять панику и недоверие к украинским войскам", - говорится в заявлении пресс-центра.