Аваков: Раненых львовских офицеров удалось эвакуировать с третьей попытки

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбук.

По словам министра, во вторник около 15:00 под селом Логвиново Донецкой области (верхняя часть "Дебальцівського выступа") попала в засаду группа офицеров МВД во главе с начальником УМВД Украины во Львовской области Дмитрием Загария и командиром батальона специального назначения МВД "Львов" Игорем Вольским. От взрыва фугаса погиб начальник УВБ на Львовской железной дороге Дмитрий Терновой.

"Выжившие офицеры, несмотря на ранения, не сдались - приняли бой", - подчеркнул Аваков и рассказал, что во время боя тяжелораненые милиционеры "по сути оказались на территории, контролируемой террористами, несколько часов держали оборону и, в итоге, сумели с боем прорваться навстречу подоспевшему на выручку товарищам нашему подразделению".

В частности, по данным министра, с 15:30 бойцы спецбатальона "Львов" и подразделение Нацгвардии провели три боевых рейда для спасения товарищей. Два первых рейда не дали результата, однако именно третий, как сообщил Аваков, был успешным.

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"С третьей попытки группа из 8 бойцов батальона МВД особого назначения “Львов” во главе с командиром роты, при поддержке ВСУ деблокировали офицеров.В настоящее время раненые эвакуированы из зоны АТО", - написал министр.

Арсен Аваков поблагодарил офицерам, бойцов ВСУ и МВД за доблесть и подчеркнул, что "это должно стать 500% правилом - своих никогда не бросать!"

"Так создаются непобедимые армии и сплоченные силы. Нам не просто сегодня, но так будет не всегда! И победа будет за нами!", - выразил уверенность глава МВД.