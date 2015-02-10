Боевики применяют под Песками новую стратегию боя против сил АТО, имитируя штурм – комбат

Об этом сообщил народный депутат Юрий Береза в Facebook.

"Десант под прикрытием четырех танков пытался прорвать линию обороны, которую уже который месяц подряд держат наши ребята", - написал он.

По его словам, точная информация о количестве уничтоженных боевиков пока отсутствует.

"Правый фланг полностью закрыт. Управления штаба полка "Днепр-1" передовыми позициями полностью налажено и поддерживает взаимодействие со всеми подразделениями в зоне АТО, несмотря на то, что связь постоянно глушат", - добавил Береза.

Комбат батальона "ОУН" Борис Гуменюк, который также находится в районе Песок, сообщил, что подобные атаки происходят едва ли не ежедневно. Об этом сообщает ТСН.

"Просто трудно понять, когда они имитируют штурм, а когда они действительно идут на штурм. Поэтому мы каждый раз должны воспринимать их атаку, как настоящую, и каждый раз встречать их огнем, чтобы они не прорывались в наш тыл, чтобы они не смяли наш фланг. Правда, в последнее время они подходят очень близко. Диверсионные группы иногда подходят на расстояние, с которого можно бросать гранаты", - рассказал Гуменюк.

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Тем не менее, добавил комбат "ОУН", позиции врага находятся под перекрестным огнем с разных позиций наших сил.

Гуменюк также отметил, что протяженность линии обороны Песков составляет буквально несколько километров, поэтому когда возле села происходят столкновения, то в них так или иначе участвуют все подразделения, которые там дислоцируются, в частности батальон "ОУН", 93-я бригада, ДУК "Правого сектора", батальон "Днепр-1" и "Карпатская Сечь".

По словам комбата, он не заметил у боевиков новой техники. Для атак они используют "минометы, как правило крупный калибр, "Град", гаубицы, САУ (самоходная артиллерийская установка, - ред.) - очень опасная вещь с крупным калибром".

"На сегодняшний день выглядит так, что в ВСУ в смысле тылового обеспечения стало лучше, чем было до Нового года. Наша артиллерия отвечает интенсивно. И это бойцов на передовой радует, потому что осенью имели место случаи, когда не всегда наши артиллеристы имели, чем стрелять", - добавил Гуменюк.