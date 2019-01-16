Прошелся "русский мир": в сети показали фото автовокзала в оккупированном Донецке
09:42, 16 января 2019Война
2182 4
Сегодня автовокзал в Донецке представляет собой печальное зрелище.
В сети показали фото разграбленного автовокзала в оккупированном Донецке.
Читайте такжеПраздник в оккупации: появились фото новогоднего Донецка
Снимки автовокзала "Западный" опубликован в Twitter "БыльБылева". "Щепки автовокзала "Западный". Потихоньку народ подбирает "крохи", - говорится в подписи к фото.
Его открыли в 2011 году в Куйбышевском районе Донецка. С начала войны здание неоднократно попадало под обстрел, автовокзал был закрыт в 2014 году.
Ранее в сети опубликовали фото городских елок и предновогодних мероприятий, которые проходят в оккупированном Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter