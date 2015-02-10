Чернухино и Троицкое вблизи Дебальцево полностью заблокированы, эвакуировать людей оттуда невозможно

Председатель поселкового совета убежал в оккупированный Алчевск, «актив» поселка - депутаты, чиновники - тоже убежали, сообщает пресс-служба главы луганской ОГА Геннадия Москаля.

Люди под постоянными обстрелами остались без всякой помощи. В течение прошлой недели уполномоченные лица Генштаба вели переговоры с боевиками о предоставлении гуманитарного коридора для вывоза из Чернухино мирного населения. Были достигнуты договоренности об открытии коридора на сегодня.

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"В 7 утра мы выехали из Северодонецка в Чернухино, но доехали только до перекрестка на Мироновский (Донецкая область), в 15 км от Дебальцево", - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"Сейчас здесь стоит последний блокпост украинских силовиков, который контролируется бойцами УМВД в Донецкой области. Дальше блокпоста по трассе никого не пропускают, поскольку с.Логвиново, которое расположено рядом, заблокировано бронетехникой и живой силой боевиков. Автотрасса постоянно обстреливается «Градами» и артиллерией, рядом горят кварталы Светлодарска, который мы обошли по дороге на Дебальцево" - сказано в сообщении Москаля.

Таким образом, сообщает председатель Луганской ОГА, Чернухино и Троицкое, которые оказались в театре боевых действий вокруг Дебальцево, полностью заблокированы. Эвакуировать людей оттуда возможно лишь в сторону так называемой ЛНР. Сейчас жители, которые могут передвигаться самостоятельно, пешком оставляют Чернухино и идут в сторону оккупированных территорий.

"В январе мы еще привозили в Чернухино пенсию и просили людей уезжать в безопасные места, поскольку ситуация постоянно накалялась. Однако большинство людей уезжать категорически отказалось. Сейчас мы с транспортом для эвакуации ждем в Артемовске. Возможно, ситуация изменится, и людей удастся вывезти. О дальнейшем развитии событий сообщим дополнительно", - добавляет Геннадий Москаль.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине из-под обстрелов боевиков за сутки вывезли 359 мирных жителей.