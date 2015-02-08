На Донетчине из-под обстрелов боевиков за сутки вывезли 359 мирных жителей
За прошедшие сутки из населенных пунктов Донецкой области, которые постоянно обстреливаются террористами, вывезли 359 мирных жителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
”За вчерашний день из опасных районов Донецкой области было вывезено 359 человек, в частности, 41 ребенок и 2 человека, которое не могут самостоятельно передвигаться. Из Дебальцево, Новогригорьевки, Коммуны, Мироновского, Красного Пахаря были вывезены 262 человека. Также из поселка Чернухино выехали 67 человек, из Авдеевки – 30”, - сказал Лысенко.
Читайте такжеИз зоны АТО эвакуировали уже более 4,5 тысяч мирных жителейВ целом, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, за 12 дней из зоны АТО вывезли 4 тыс. 344 человека, из них 845 детей и 80 людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.
В ГСЧС отметили, что на железнодорожных вокзалах городов Славянск и Константиновка созданы транзитные пункты для встречи людей. После этого людей доставляют в другие регионы Украины для их временного проживания. Перемещаемые лица бесплатно обеспечиваются билетами для проезда в пределах Украины.