На Донетчине из-под обстрелов боевиков за сутки вывезли 359 мирных жителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

”За вчерашний день из опасных районов Донецкой области было вывезено 359 человек, в частности, 41 ребенок и 2 человека, которое не могут самостоятельно передвигаться. Из Дебальцево, Новогригорьевки, Коммуны, Мироновского, Красного Пахаря были вывезены 262 человека. Также из поселка Чернухино выехали 67 человек, из Авдеевки – 30”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеИз зоны АТО эвакуировали уже более 4,5 тысяч мирных жителейВ целом, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, за 12 дней из зоны АТО вывезли 4 тыс. 344 человека, из них 845 детей и 80 людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

В ГСЧС отметили, что на железнодорожных вокзалах городов Славянск и Константиновка созданы транзитные пункты для встречи людей. После этого людей доставляют в другие регионы Украины для их временного проживания. Перемещаемые лица бесплатно обеспечиваются билетами для проезда в пределах Украины.