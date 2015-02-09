Российские СМИ написали о наемнике из РФ, убитом под Дебальцево

Так, согласно публикации от 6 февраля, в которой ссылаются на информацию зампредседателя организации "Боевое братство" Валерия Вощевоза, погибший - 27-летний житель Благовещенска, который уехал добровольцем в Луганск в октябре 2014 года, пишет Украинская правда.

Благовещенец погиб при обстреле города Дебальцево Донецкой области 27 января. Об этом стало известно только сейчас. Вощевоз сообщил, что постарается помочь привезти тело погибшего в Россию", - отмечается в сообщении.

"Четверо его товарищей, тоже из амурской столицы, позже вернулись домой. Жена погибшего рассказала, что их не устроило вознаграждение в 15 тысяч рублей, а её муж Сергей остался воевать по своим убеждениям", - пишет издание.

У погибшего в Благовещенске остались жена и полуторагодовалая дочь.

Также в заметке отмечается, что "по примерным подсчетам, на стороне "народного ополчения" юго-востока Украины воюют около 50 амурчан".

Упоминается также и о других россиянах, воюющих на Донбассе: "До настоящего времени было известно только об одном раненом жителе Приамурья. Он до сих пор находится в Санкт-Петербурге".

Как известно, 7 февраля в ходе выступления в Мюнхене на сфере безопасности конференции президент Петр Порошенкопродемонстрировал паспорта и военные билеты российских военных, "заблудились в Украине", и были задержаны украинскими силовиками.

Позже российские СМИ сообщили, что представители РФ, которые присутствовали на конференции в Мюнхене "попросили украинскую сторону предоставить реальные копии документов с фамилиями, поскольку такие бланки (паспорта), которые были продемонстрированы, можно купить и на рынке".

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"Реальных доказательств нет, по состоянию на 8 февраля украинская сторона не смогла предоставить копии этих документов", - заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Виктор Сорокин.

В свою очередь в СНБО снова сообщили о погибших на Донбассе российских боевиках, воюющих против Украины: неподалеку Дебальцево украинские военнослужащие изъяли у погибших боевиков документы, удостоверяющие, что убитые боевики - россияне.

"В частности, Евгений Николаевич Бугров, рожденный 23 июля 1976 года и зарегистрированный в городе Тюмень, был бойцом так называемой "ДНР". Об этом свидетельствует соответствующий "военныq билет" и современное специализированное обмундирование российской морской пехоты", - заявил Лысенко.

У другого убитого боевика "ДНР", Ивана Михайловича Будрыса, якобы по паспорту гражданина Украины, найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, выписанное на его имя.