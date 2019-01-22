Боевики заявили, что будут сбивать беспилотники СММ ОБСЕ на Донбассе

О таких указания своих "командиров" наблюдателям миссии заявили боевики в районе Софиевки на Луганщине.

Контролируемые Россией боевики заявили, что будут сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии.

"20 января, пытаясь запустить беспилотный летательный мини-аппарат вблизи населенного пункта Софиевка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), члены патруля СММ потеряли с ним связь", - заявили наблюдатели.

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"Находясь там, наблюдатели видели, как прибыл грузовик с номерными знаками военного типа с двумя вооруженными членами вооруженных формирований на борту. Один из них вышел из грузовика и сообщил наблюдателям о том, что согласно указаниям, полученным от его командиров, если кто-то из членов вооруженных формирований увидит БПЛА СММ в полете, он будет сбит. После этого патруль покинул этот район", - подчеркивается в отчете.

Ранее на Донетчине боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ.