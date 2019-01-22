Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили "режим тишины" и понесли потери

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не получил ранений.

В течение минувших суток, 21 января, российские оккупационные войска на востоке Украины два раза нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеForeign Policy: России выгоднее вывести войска из Украины и остановить войну

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи поселка Водяное, и из гранатометов, стрелкового оружия – в районе города Марьинка.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один украинский военнослужащий не получил ранений.

Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 21 января, один оккупант был уничтожен и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.