Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили "режим тишины" и понесли потери
07:28, 22 января 2019Война
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В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не получил ранений.
Украинские военные продолжают контролировать линию столкновения / фото facebook.com/theministryofdefence.ua
В течение минувших суток, 21 января, российские оккупационные войска на востоке Украины два раза нарушили режим прекращения огня.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи поселка Водяное, и из гранатометов, стрелкового оружия – в районе города Марьинка.
В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один украинский военнослужащий не получил ранений.
Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 21 января, один оккупант был уничтожен и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.
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