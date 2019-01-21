ГПУ вызвала на допрос террориста Безлера как подозреваемого в ряде преступлений

Согласно повестке, он должен прийти 22 и 24 января в Главную военную прокуратуру.

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего главаря боевиков террористической организации "ДНР" Игоря Безлера.

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Соответствующие повестки размещены на сайте Генпрокуратуры.

"Безлер Игорь Николаевич, 30.12.1965 года рождения, адрес проживания: АР Крым, г. Симферополь, ул. Чкалова, 18 ... вызывается 22 января 2019 года в 10:00 ч. в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Украина, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 2а, кабинет 56", - говорится в повестке.

Отмечается, что он вызывается для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12014060020003033 от 13 июня 2014 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Второй повесткой Безлера с такой же формулировкой вызывают на допрос на 11.00 24 января.