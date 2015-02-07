В результате обстрела террористами Авдеевки погибли две женщины
17:22, 07 февраля 2015Война
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С Авдеевки продолжают вывозить мирных граждан
Артобстрел продолжается / Фото УНИАН
В результате обстрела террористами Авдеевки погибли две женщины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, «информация уточняется. Артобстрел продолжается».
Как сообщал УНИАН, с 28 января из Авдеевки, Дебальцево и рядом расположенных населенных пунктов вывезено 3 тыс. 985 чел., из них 804 ребенка и 78 чел., которые не могут самостоятельно передвигаться.
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