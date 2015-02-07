В результате обстрела террористами Авдеевки погибли две женщины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, «информация уточняется. Артобстрел продолжается».

Как сообщал УНИАН, с 28 января из Авдеевки, Дебальцево и рядом расположенных населенных пунктов вывезено 3 тыс. 985 чел., из них 804 ребенка и 78 чел., которые не могут самостоятельно передвигаться.