ОБСЕ зафиксировала на подконтрольной ”ДНР” территории военный лагерь с танками

Об этом говорится в дневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу.

”На восточных окраинах Донецка, специальная мониторинговая миссия видела один танк Т-72 без опознавательных знаков, который двигался в западном направлении города. На подконтрольной территории ”ДНР” СММ зафиксировала военный лагерь, где было 14 танков Т-72 и 7 боевых машин пехоты БМП-1, которые все были также без опознавательных знаков”, - отмечается в сообщении.

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В то же время, наблюдатели в указанном военном лагере видели семь палаток среднего размера без опознавательных знаков, а также места для стрельбы.

Кроме того, к западу от населенного пункта Петровское (70 км юго-восточнее и восточнее, территория подконтрольная ”ДНР”), миссия зафиксировала два танка Т-72 без опознавательных знаков на блокпосту.