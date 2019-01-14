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На Донбассе с начала агрессии РФ на минах подорвались более 800 местных жителей

13:32, 14 января 2019
Война
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На Донбассе на минах подорвались 833 местных жителей / фото Павел Жебривский, Facebook

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Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Twitter.

«833 местных жителя наступили на наземные мины на Донбассе с тех пор, как Россия принесла войну в Украине», - заявил он.

По словам Щербы, проблема наземных мин на востоке Украины может храниться десятилетиями.

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Теги: #мины на Донбассе#разминирование Донбасса