На Донбассе с начала агрессии РФ на минах подорвались более 800 местных жителей
13:32, 14 января 2019Война
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По словам посла, проблема наземных мин на востоке Украины может сохраняться десятилетиями.
На Донбассе на минах подорвались 833 местных жителей / фото Павел Жебривский, Facebook
На Донбассе с начала российской агрессии на минах подорвались 833 местных жителя.
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Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Twitter.
«833 местных жителя наступили на наземные мины на Донбассе с тех пор, как Россия принесла войну в Украине», - заявил он.
По словам Щербы, проблема наземных мин на востоке Украины может храниться десятилетиями.
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