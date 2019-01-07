Митрополит Киевский и всея Украины молится за победу и справедливый мир для Украины в 2019 году.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний поздравил с Рождеством Вооруженные силы Украины и тех, кто находится в плену и оккупации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Рождественской литургии в Софийском соборе, первого богослужения после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

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«Наши общие теплые поздравления передаем Вооруженным силам Украины и всем нашим защитникам, которые жертвенно защищают Родину. Возносим к Богу свои молитвы за них и просим у него оберегать их», - заявил он.

«От Златоверхого Киева посылаем также поздравления и молитвенные пожелания тем, кто празднует рождение сына Божьего в условиях оккупации, плену или в несправедливом заключении, и просим у Господа для них поддержки и защиты», - добавил Митрополит Киевский и всей Украины.

«Пусть Бог утвердит единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь, дарит нашей стране победу и справедливый мир, благословит Украину и весь украинский народ в 2019 году», - добавил митрополит Киевский и всея Украины.

Как сообщал УНИАН, в Софийском соборе продолжается рождественская литургия, на которой демонстрируют томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В совместной молитве также участвуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, народные депутаты Украины, члены Кабинета министров Украины, украинская интеллигенция, капелланы и волонтеры.

6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.