Боевики продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе - штаб

Зафиксированы факты ограничения свободы передвижения, запрета доступа и другие препятствия.

Боевики российско-оккупационных войск на Донбассе запрещают наблюдателям миссии ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook, ссылаясь на информацию украинской стороны СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории, тем самым препятствуют деятельности миссии", - говорится в сообщении.

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По данным отчета миссии ОБСЕ, зафиксированы факты ограничения свободы передвижения, запрета доступа и другие препятствия.

В частности, на пункте пропуска вблизи Изварино один из боевиков приказал патрулю миссии покинуть район.

На блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовское, пятеро боевиков не разрешили патрулю миссии проехать в центр города и в восточном направлении.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимым подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобрели системный характер и приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения Операции Объединенных сил", - отметили в СЦКК.