Боевики взяли под контроль только часть, а не весь Углегорск - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Еще раз подчеркиваем, город Дебальцево контролируется украинскими военнослужащими, но боевики ведут постоянный обстрел окраин этого населенного пункта.

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В свою очередь силы АТО ведут контрбатарейную борьбу и ответным огнем уничтожают огневые точки боевиков.

«По состоянию на 14.00 город Углегорск только частично находится под контролем боевиков, сейчас в городе ведутся уличные бои», - отмечается в сообщении МОУ.