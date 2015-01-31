Боевики взяли под контроль только часть, а не весь Углегорск - Минобороны
15:54, 31 января 2015Война
17592 0
Российско-террористические группировки взяли под контроль только часть, а не весь Углегорск.
Под Углегорском идут бои / Google Maps
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Еще раз подчеркиваем, город Дебальцево контролируется украинскими военнослужащими, но боевики ведут постоянный обстрел окраин этого населенного пункта.
Читайте такжеВ Углегорске ожесточенные бои - боевики стягивают бронетехнику
В свою очередь силы АТО ведут контрбатарейную борьбу и ответным огнем уничтожают огневые точки боевиков.
«По состоянию на 14.00 город Углегорск только частично находится под контролем боевиков, сейчас в городе ведутся уличные бои», - отмечается в сообщении МОУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter