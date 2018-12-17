За время агрессии РФ на Донбассе погибли 2914 украинских военных – Порошенко

Порошенко отметил, что украинцы должны всегда помнить «цену независимости».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время агрессии РФ на Донбассе погибли 2914 украинских солдат и офицеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом города Днепр.

«Украина за эту агрессию заплатила огромную цену – 10 тысяч жизней украинцев, в том числе 2914 солдат и офицеров отдали жизни за то, чтобы защитить нашу землю», - сказал он.