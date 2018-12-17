В Кропивницком простились с погибшим на Донбассе военным

Военный погиб от пули снайпера в районе проведения боевой операции.

В Кропивницком сегодня простились с военнослужащим Виктором Куропьятником, который 13 декабря погиб в зоне проведения операции Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, прощание состоялось сегодня, 17 января, в Кропивницкому на Аллее Почетных воинских захоронений Ровненского кладбища.

Провести военнослужащего в последний путь пришли родные, друзья и неравнодушные горожане.

Виктор Куропьятник был командиром отделения 1-го десантно-штурмового взвода, 8-й десантно-штурмовой роты, 3-го десантно-штурмового батальона воинской части С9832.

Погиб военный 13 декабря от пули снайпера в районе проведения боевой операции.

Справка УНИАН. Куропьятник родился 16 ноября 1973 года в селе Аджамке Кировоградской области. Окончил Кировоградскую школу ДОСААФ. Военную срочную службу проходил в ракетных войсках стратегического назначения. В 2015 году был мобилизован в ряды ВСУ. Впоследствии демобилизовался. 21 октября 2018 начал военную службу по контракту.

У погибшего осталась жена и трое детей.