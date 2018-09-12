Был спортсменом, поступил в колледж: на Донбассе погиб 20-летний военный
В зоне проведения Операции объединенных сил погиб 20-летний боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Шостки - родного города Ярослава. В память защитника в городе объявлен траур.
Читайте такжеНа Черниговщине простились с 20-летним контрактником, погибшим на Донбассе
"В зоне проведения ООС героически погиб шосткинец, боец 58 отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский. Ему было всего 20 лет. Юноша учился в школе №12, затем успешно сдал экзамены в Шосткинского химико-технологического колледжа. Не закончив обучение, Ярослав вступил в ряды Вооруженных Сил Украины отправился на Восток защищать Родину. Ярослав Бугаевский был человеком с активной жизненной позицией, имел многочисленные спортивные достижения (медали, черный пояс с айкібу к). Всегда чутко относился к родственникам, помогал друзьям", - написал городской голова.
В городе объявлен траур на ближайшие 3 дня.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский.