В Украине зарегистрировано более 942 тысяч перемещенных лиц
По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 26 января зарегистрировано более 942 тыс. перемещенных лиц.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела организации социальной защиты внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики Марина Ворона.
"По нашим данным, на 26 января зарегистрировано 942 тыс. 748 человек. Это учтенные лица, которые перемещаются с временно оккупированной территории и из района проведения АТО", - сказала она.
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В свою очередь президент общества Красного Креста Украины Иван Усиченко отметил, что, по данным на прошлую неделю, около 315 тыс. лиц обществом была оказана адресная помощь. Он отметил, что в Донецкой области оказана помощь на 34 млн грн. (в частности врачам области на сумму свыше 6 млн. грн). Помощь включала в себя продукты питания, предметы гигиены, финансовую помощь пострадавшим. Луганской области оказана помощь на 17 млн грн, в частности врачам Луганской области на сумму свыше 2 млн грн.
Иван Усиченко также сообщил, что больше всего перемещенных лиц сегодня сконцентрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Полтавской и Киевской областях.