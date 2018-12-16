В штабе ООС рассказали о задержании на блокпостах "чертовой дюжины" пособников оккупантов

Вчера в пропуске через линию разграничения по различным причинам отказано 21 человеку.

За прошедшие сутки правоохранители из состава Объединенных сил, несущие службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержали 13 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом во время брифинга, размещенного на странице операции Объединенных сил в Facebook, сообщил представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.

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"За прошедшие сутки правоохранители из состава Объединенных сил, несущие службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержали 13 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и выявили 22 административных правонарушения", - отметил он.

Также Жуганов сообщил, что территориальными органами и подразделениями Национальной полиции на территории Донецкой и Луганской областей, среди прочего, было раскрыто 4 факта незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

По его данным, из незаконного оборота за прошедшие сутки было изъято 6 гранат Ф-1, 3 гранаты ГРД-5, одну газовую гранату «Терен-6», 5 тротиловых шашек общим весом 600 г, 478 патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм, а также 100 г каннабиса.

Среди прочего, по словам Жуганова, за вчерашний день на подконтрольную Украине территорию и в обратную сторону проследовало более 39 тыс. человек и 4857 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения по разным причинам отказано 21 человеку.