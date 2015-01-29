За сутки в районе Бахмутки силы АТО уничтожили четырех боевиков и их технику

По информации пресс-центра оперативного командования "Север", "в районе Сокольников убиты 6 боевиков, около 10 получили ранения разной степени тяжести, уничтожена одна единица техники (тип уточняется). В районе села Желобок зафиксировано 10 подбитых вражеских танков, которые были уничтожены благодаря эффективной работе артиллеристов сил АТО за последние 3 суток. Также дополнительно установлено, что в районе Станицы Луганской было уничтожено 12 боевиков, значительное количество ранено", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что напряженная ситуация сохраняется в районах населенных пунктов Станица Луганская, Счастье, Нижнее, Крымское, Трехизбенка.

За сутки зафиксировано 24 обстрела позиций войск сектора.

Станицу Луганскую бандгруппировки обстреляли 15 раз: 6 раз из ствольной артиллерии и минометов, 9 раз из стрелкового оружия.

Обстрелам подвергся личный состав, который выполняет боевые задачи в районе населенных пунктов Крымское, Трехизбенка, Макарово, Ольховое, Счастье.

Незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь из РСЗО БМ-21 "Град", 11 раз из ствольной артиллерии и минометов, в остальных случаях - из стрелкового оружия.