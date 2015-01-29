ИС: Почти все боевики под Старобешево – наемники РФ, замаскированные под "ополченцев"

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В районе Докучаевск – Старобешево вела массированный огонь маневренная артиллерийская группа террористов (до 30 ед. ствольной артиллерии). Между Еленовкой и Старобешево фактически не осталось местных боевиков, отмечается действие подразделений российских наемников, замаскированных под "ополченцев", - заявил эксперт.

Читайте такжеБоевикам не удалось создать "дебальцевский котел", противник понес серьезные потери - ТымчукВсего в районе действует 2 батальонные тактические группы (БТГ) противника общей численностью до 1 000 чел., имеющие в своем составе 18 танков и до 65 ББМ.

"Кроме того, попытки наступления российско-террористических войск в районе Мариуполя также были прекращены. Украинская артиллерия весьма плотно накрывает передовые ударные группы противника в данном районе", - добавил Тымчук.