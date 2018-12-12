За сутки на Донбассе были ранены двое украинских защитников

По данным разведки, в течение 11 декабря одного оккупанта уничтожили, еще пятеро были ранены.

В течение 11 декабря боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает 12 декабря в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Читайте такжеНа фронте возле Авдеевки появились выходцы с Кавказа (видео) "Противник продолжает применение вооружений, запрещенных Минскими соглашениями… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. В ходе боевых действий 11 декабря двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сказано в сообщении. По данным разведки, в течение 11 декабря одного оккупанта уничтожили, еще пятеро были ранены.

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