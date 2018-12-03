Сегодня в Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных
11:06, 03 декабря 2018Общество
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Из-за введения военного положения в Украине с понедельника, 3 декабря, начинается цикл сборов резервистов и военнообязанных.
Сборы продлятся до новогодних праздников / фото facebook.com/UkrainianLandForces
С 3 декабря в Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Это связано с введением военного положения в 10 областях Украины.
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В частности, состоятся сборы как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток).
Таким образом, предполагается, что все сборовые мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников.
Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине