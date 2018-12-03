Украинские бойцы провели военные учения (фоторепортаж)

Работу пехотинцев и танкистов поддержали боевая авиация и бригадная артиллерия.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского провели военные учения на одном из общевойсковых полигонов.

Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

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В частности, военные нанесли поражение условному противнику в виде мишеней. Работу пехотинцев и танкистов поддержали боевая авиация и бригадная артиллерия.

Не обошлось без "потерь" – во время наступления одно из подразделений оказался на заминированном поле, в результате чего пораженную технику и раненого бойца пришлось эвакуировать с поля боя. С этим заданием эвакгруппа и медики справились оперативно, в то время как наступление наших подразделений продолжалось несмотря на эти потери.

«Так должно быть в реальном наступательном бою, так было в 2014 и в 2015, - говорит военнослужащий одного из батальонов, - несмотря на потери, наступление должно быть настолько стремительным и уверенным, чтобы противник не успевал не то чтобы оправиться, но и понять, что его атакуют. Ярким примером была Степановка в 2014, когда в ходе внезапного наступления 1-й БТГр враг таким темпом бежал из села, что даже оружие оставил на позициях, а приготовленная российскими боевиками горячая еда так и осталась не съеденной», - добавляет он.