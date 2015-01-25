СМИ: В Луганске "Урал" боевиков протаранил маршрутку, есть раненые (фото)
14:31, 25 января 2015Война
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По информации издания, вследствии ДТП взорвался газовый баллон.
Маршрутка, которая пострадала в ДТП / lugansk.co.ua
Сегодня, 25 января, в 12:05 в Луганске, в результате ДТП, взорвался газовый баллон в маршрутке № 107, сообщает местный сайт Lugansk.co.ua.
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По информации издания, маршрутку протаранил военный автомобиль боевиков “Урал”, из-за чего и произошел взрыв. “Урал” ехал на красный свет. Много раненых пассажиров. Происшествие произошло на перекрестке возле квартала 50 лет Октября.
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