В девятиэтажке среди ночи взорвался газовый баллон: есть погибшие

В России два человека погибли и девять пострадали во вторник утром в жилом доме в Новокузнецке при взрыве и последующем возгорании, сообщили РИА Новости.

Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в девятиэтажном доме на улице Радищева около 4.08 по московскому времени (2.08 по киевскому). Предположительно взорвался газовый баллон. Пожар локализован. Пострадали четыре квартиры.

Жители соседних квартир эвакуированы и размещены в ближайшем детском саду. "По спискам, 32 человека эвакуированы. Многие расходятся по родственникам", — сказал собеседник агентства.

"Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Кроме того, по решению губернатора Амана Тулеева создана специальная комиссия, которая проверяет сейчас состояние подъезда в целом", - сообщают в пресс-службе обладминистрации.