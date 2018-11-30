"Не пройдут и не пролетят": Полторак заверил, что войска РФ не продвинутся дальше вглубь Украины

Министр обороны хочет, чтобы как можно скорее украинцы могли наблюдать лишь за мирным украинским небом.

Министр обороны Степан Полторак уверяет, что агрессор не продвинется дальше вглубь территории Украины.

Об этом министр заявил в поздравлении по случаю Дня радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, размещенном на его странице в Facebook.

«Верю, что агрессор на украинскую землю дальше не пройдет и не пролетит. Именно на вашу бдительность и внимательность мы возлагаем большие надежды, и не сомневаемся, что вы их оправдаете», - обратился министр обороны к военнослужащим, работникам и ветеранам радиотехнических войск.

Читайте такжеВведение военного положения не коснется ни одного гражданского человека - Порошенко

При этом Полторак добавил, что очень хочет, чтобы как можно скорее украинцы наблюдали лишь за мирным украинским небом.

Министр отметил, что военные радиотехнических войск выполняют уникальную миссию, собирая и воспроизводя всю необходимую информацию о воздушной обстановке в небе над Украиной и тысячами километров государственной границы.

«Радиотехническая разведка воздушных объектов и надлежащее и своевременное оповещение войск и спецслужб о выявлении и распознавании воздушного противника в современных сложных реалиях является чрезвычайной почетным и ответственным заданием. Горжусь, что это задание украинские радиотехнические подразделения выполняют достойно, профессионально и добросовестно», - добавил глава оборонного ведомства.

По его словам, не зря радиотехнические войска называют «глазами» нашего неба. Полторак выразил благодарность всем военнослужащим по безупречные боевые дежурства, за внимательность и своевременность выявления угроз, за отданные службе силы и годы своей жизни.