"Не пройдут и не пролетят": Полторак заверил, что войска РФ не продвинутся дальше вглубь Украины
Министр обороны Степан Полторак уверяет, что агрессор не продвинется дальше вглубь территории Украины.
Об этом министр заявил в поздравлении по случаю Дня радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, размещенном на его странице в Facebook.
«Верю, что агрессор на украинскую землю дальше не пройдет и не пролетит. Именно на вашу бдительность и внимательность мы возлагаем большие надежды, и не сомневаемся, что вы их оправдаете», - обратился министр обороны к военнослужащим, работникам и ветеранам радиотехнических войск.
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При этом Полторак добавил, что очень хочет, чтобы как можно скорее украинцы наблюдали лишь за мирным украинским небом.
Министр отметил, что военные радиотехнических войск выполняют уникальную миссию, собирая и воспроизводя всю необходимую информацию о воздушной обстановке в небе над Украиной и тысячами километров государственной границы.
«Радиотехническая разведка воздушных объектов и надлежащее и своевременное оповещение войск и спецслужб о выявлении и распознавании воздушного противника в современных сложных реалиях является чрезвычайной почетным и ответственным заданием. Горжусь, что это задание украинские радиотехнические подразделения выполняют достойно, профессионально и добросовестно», - добавил глава оборонного ведомства.
По его словам, не зря радиотехнические войска называют «глазами» нашего неба. Полторак выразил благодарность всем военнослужащим по безупречные боевые дежурства, за внимательность и своевременность выявления угроз, за отданные службе силы и годы своей жизни.