На Донбассе произошло боестолкновение - украинский военный пропал без вести

Пропавшего без вести военного сейчас разыскивают.

В ходе боевого столкновения 29 ноября на Донбассе пропал без вести украинский военный.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook 10 отдельная горно-штурмовая бригада.

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"В ходе боевого столкновения, которое произошло 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование части принимает меры по розыску военнослужащего.

Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики прицельно обстреливают военных, двое ранены.