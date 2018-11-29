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На Донбассе произошло боестолкновение - украинский военный пропал без вести

17:10, 29 ноября 2018
Война
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Боец исчез 29 ноября / фото УНИАН

Об этом сообщает на своей странице в Facebook 10 отдельная горно-штурмовая бригада.

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"В ходе боевого столкновения, которое произошло 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование части принимает меры по розыску военнослужащего.

Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики прицельно обстреливают военных, двое ранены.

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Теги: #Донбасс#военный#бой