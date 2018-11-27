Военное положение в Украине приостановит на некоторое время дальнейшую агрессию РФ - эксперт

Однако, по словам эксперта, Москва никогда не остановит своих желаний продолжать военную агрессию.

Введение военного положения в некоторых областях Украины не только не спровоцирует большую агрессию Кремля, а наоборот - предупредит Россию о недопустимости дальнейшей эскалации.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк.

По мнению эксперта, введение военного положения как раз предупредит Москву и Кремль о том, что не стоит продолжать свою агрессию, по крайней мере на некоторое время.

Читайте такжеПодразделения ООС привели в полную боевую готовность (видео)

"Москва не отложила свои планы по возобновлению проекта "Новороссия". Такое вот напряжение в Азовском море, которое впоследствии может перерасти в Черное море, может быть вызвано тем, что Москва может восстановить сценарий "Новороссия" и глаз положить на Николаевскую и Херсонскую области. Поэтому эти области входят в военный план. Москва никогда не остановит своих желаний продолжать военную агрессию", - уверен Семенюк.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ совершил таран рейдового буксира. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии. После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Александр Турчинов во время заседания СНБО предложил ввести в Украине военное положение на 60 суток. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета вынести на отдельное решение СНБО об обращении в Верховную Раду и ввести военное положение.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что введение военного положения не отменяет предстоящие президентские выборы.

Кроме того, решение о введении в Украине военного положения не повлияет на работу банков.

Верховная Рада Украины проголосовала за президентский законопроект о введении военного в нескольких областях Украины на 30 дней. В частности, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во внутренних водах Керченской акватории.