СМИ узнали, что говорят в "ЛДНР" о введении военного положения
Жители временно оккупированного Донбасса боятся введения военного положения в Украине.
Об этом сообщили сегодня LIGA.net несколько источников на правах анонимности.
"У некоторых истерика, что их "закроют, и они не смогут выехать", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
Читайте такжеРада рассматривает введение военного положения в Украине (онлайн)
Другой собеседник уточнил, что в Донецке боевики пугают наступлением ВСУ. "Знакомый сегодня с семьей выехал. Страшно становится", - сказал дончанин Максим.
Он добавил, что сложно получить достоверную информацию. "Российская пропаганда со всех сторон. Кто может, тот читает интернет и пытается хоть как –то разобраться в ситуации", - объяснил он.
26 ноября 2018 года появился текст указа президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о военном положении в Украине. Такие действия руководства страны продиктованы вчерашней вооруженной агрессией России против украинских кораблей в Черном море.