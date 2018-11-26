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СМИ узнали, что говорят в "ЛДНР" о введении военного положения

16:37, 26 ноября 2018
Война
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В "ЛДНР" - паника из-за возможного введения военного положения / фото LIGA.net

Об этом сообщили сегодня LIGA.net несколько источников на правах анонимности.

"У некоторых истерика, что их "закроют, и они не смогут выехать", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Другой собеседник уточнил, что в Донецке боевики пугают наступлением ВСУ. "Знакомый сегодня с семьей выехал. Страшно становится", - сказал дончанин Максим.

Он добавил, что сложно получить достоверную информацию. "Российская пропаганда со всех сторон. Кто может, тот читает интернет и пытается хоть как –то разобраться в ситуации", - объяснил он.

26 ноября 2018 года появился текст указа президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о военном положении в Украине. Такие действия руководства страны продиктованы вчерашней вооруженной агрессией России против украинских кораблей в Черном море.

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #Донбасс#Донецк#Луганск#военное положение