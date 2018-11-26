Утвержденное президентом решение СНБО поручает Генштабу прикрыть важные объекты средствами ПВО

Также необходимо «предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах».

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины поручается организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха.

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Об этом говорится в тексте решения СНБО, утвержденного президентом Украины указом №390/2018 о чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине, которое должно быть принято Верховной Радой.

В частности, Генштабу ВСУ поручено безотлагательно подать президенту Украины предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Также поручено «организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха».

Кроме того, Генштаб должен внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по привлечению других воинских формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения.

Также необходимо «предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 390/2018 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине". Решение должна поддержать Верховная Рада.